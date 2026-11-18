Некоторые неисправности автомобиля могут проявляться только при холодном запуске двигателя или после долгой стоянки на морозе. Об этом в беседе с RT сообщил исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

С первыми морозами водители могут столкнуться со свистом из-под капота, долгим прогревом двигателя и примерзшим ручником. Автоэксперт Артур Ерицян объяснил причины этих проблем.

Свист при холодном запуске часто вызван износом приводного ремня. На морозе старая резина теряет эластичность, из-за чего проскальзывает на шкивах. Если проблему игнорировать, ремень может оборваться, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Если автомобиль долго греется, а печка не справляется с холодом, вероятна неисправность термостата. Заклинивший механизм заставляет антифриз постоянно циркулировать через радиатор, который интенсивно охлаждается в мороз. Это также ведет к повышенному расходу топлива.