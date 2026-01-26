Автоэксперт Егоров оценил идею введения «зеленых» и «бирюзовых» номеров для автомобилей

Автомобильный эксперт Максим Егоров в беседе с РИАМО высказал мнение, что введение отдельных номеров для «зеленых» автомобилей может быть лишним. Однако он отметил, что такая практика может иметь смысл для беспилотных транспортных средств.

«Если условно говорить о том, когда беспилотный транспорт начнет осуществлять коммерческие перевозки, например такси. Когда у такого авто будет, например номер бирюзового цвета. Тут для пассажира и других участников движения, (сотрудникам — ред.) Госавтоинспекции полезно понимать, что авто двигается без водителя», — сказал Егоров.

Эксперт также отметил, что современные системы способны считывать информацию об автомобиле по его государственному номеру. Он подчеркнул, что для электромобилей в некоторых регионах уже предусмотрено право на бесплатную парковку.

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил расширить цветовую палитру российских автомобильных номеров за счет зеленого и бирюзового цветов.