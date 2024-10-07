Автоэксперт Доровских: начало поездки на машине в холода не должно сопровождаться резкими маневрами

Современные машины не требуют длительных прогревов в холодное время года. Об этом рассказал кандидат технических наук Дмитрий Доровских в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, после запуска мотора все же важно проверить исправность систем по контрольным лампам на приборной панели. Также нужно оценить исправность тормозной системы с помощью нажатия на соответствующую педаль.
Автоэксперт посоветовал начинать движение в холода с осторожностью. Необходимо избегать резких ускорений и торможений, пояснил Доровских.
Депутаты передали игрушки и канцтовары для юных пациентов больницы в Чехове
Фестиваль волейбола в Одинцове стал главным спортивным событием сентября в Подмосковье
Остановки отремонтировали еще на 7 дорогах Подмосковья
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 7 октября
«Хезболла» отчиталась о ракетном ударе по северу Израиля
Китай обвинили в нечестной конкуренции из-за неба над Россией
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте