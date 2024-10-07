Автоэксперт Доровских: начало поездки на машине в холода не должно сопровождаться резкими маневрами

Современные машины не требуют длительных прогревов в холодное время года. Об этом рассказал кандидат технических наук Дмитрий Доровских в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, после запуска мотора все же важно проверить исправность систем по контрольным лампам на приборной панели. Также нужно оценить исправность тормозной системы с помощью нажатия на соответствующую педаль.

Автоэксперт посоветовал начинать движение в холода с осторожностью. Необходимо избегать резких ускорений и торможений, пояснил Доровских.

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