Автоэксперт Денисов: чаще всего пожары в машине возникают из-за проблем с проводкой

«ТСН24» пообщалась с автоэкспертом Денисом Денисовым, который рассказал о причинах автомобильных пожаров. Эксперт назвал основные факторы, которые могут спровоцировать возгорание, и дал рекомендации по предотвращению подобных ситуаций.

По словам Денисова, чаще всего пожары возникают из-за проблем с проводкой. Это может быть связано с плохим контактом или искрением проводов, особенно если повреждена изоляция. Если плюсовой провод замкнется на оголенный металл кузова, это приведет к замыканию. В автомобиле много горючих материалов: резина, технические жидкости, бензин и дизельное топливо. Пожар может распространиться всего за две-три минуты.

Автоэксперт также обратил внимание на то, что причиной возгорания может стать неправильно установленное дополнительное оборудование или неподходящие предохранители. Например, использование более мощного предохранителя вместо необходимого может привести к перегреву проводки и возгоранию.

Еще одной причиной пожара может стать жаркая погода. Свет, сфокусированный через стекла высоток, может плавить пластиковые детали автомобиля. При высокой температуре топливо в полностью заправленном баке начинает расширяться. Избыточное давление может привести к утечке топлива через крышку, а случайный источник огня — вызвать возгорание.