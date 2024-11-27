Автоэксперт Демин посоветовал отказываться от закачки шин азотом при их замене

При сезонной замене шип водители рискуют столкнуться с недобросовестными работниками шиномонтажа. Как избежать обмана, Lenta.ru рассказал автоэксперт, владелец компании по производству дисков Power Wheels Леонид Демин.

По его словам, не стоит сразу верить на слова, если в сервисе говорят, что клесо кривое. Нужно убедиться, что между ним и валом станка не закрепили никаких предметов.

Кроме того, не рекомендуется соглашаться на заправку шин азотом. Никакого вреда от этого не будет, однако и смысла платить за услугу нет.

Наконец, бесполезным будет также и замена нипеля. Если старые не вышли из строя, новые не нужны.