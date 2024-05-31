Автоэксперт Демчук рассказал, что от качества топлива зависит его расход и работа двигателя

Гендиректор авторемонтных мастерских в Нижнем Новгороде Дмитрий Демчук в беседе с изданием newsnn.ru рассказал, что от качества топлива зависит его расход и работа двигателя. Автомобилистам, которые хотят сэкономить на бензине, стоит заранее изучить АЗС и выбрать подходящие.
«Примеси и сажа засоряют свечи зажигания, катализатор и форсунки — это ухудшает сгорание бензина, увеличивает потребление и выбросы вредных веществ», — сказала Демчук.
Потребление топлива повышают изношенная подвеска, неправильная регулировка развала-схождения колес и неисправная тормозная система, добавил эксперт. Засоренный воздушный фильтр также будет ухудшать смесь горючего и воздуха, что потребует большего расхода бензина.