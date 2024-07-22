Автоэксперт Давиденко рассказал, что по цене новой Lada Vesta можно купить Solaris и X-Trail

На российском вторичном рынке доступен ряд автомобилей, которые могут стать хорошей заменой Lada Vesta с вариатором, стоимостью до 1,7 миллиона рублей. Об этом «Известиям » сообщил Максим Давиденко, руководитель отдела развития комиссионных продуктов ГК «Альфа-Лизинг».

Например, за 1,6 миллиона рублей можно найти подержанный Hyundai Solaris с 1.6-литровым двигателем, выпущенный не ранее 2022 года.

Для тех, кто предпочитает полноприводные кроссоверы, подойдет Nissan X-Trail 2011 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 169 лошадиных сил.

В эту ценовую категорию также входят Volkswagen Polo 2020 года с 1,6-литровым мотором мощностью 110 лошадиных сил и Infiniti FX37 2012 года с двигателем объемом 3,7 литра. По словам экспертов, ресурс последней модели может достигать 400 тысяч километров.