Известный директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов представил список подержанных машин стоимостью до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила «Российская газета».
Лидером рейтинга стал Ford Focus II, который можно купить в среднем за 493 тысячи рублей. На второй позиции разместился Renault Sandero I, выпускавшийся с 2009 по 2014 годы, со средней ценой 479 054 рубля. Третье место занял Ford Fusion I рестайлинг (400 453 рубля).
Следом идет немецкий автомобиль Opel Astra (480 тысяч рублей). На пятой строчке расположился Peugeot 308 I (419 тысяч рублей), добавил Infox.ru.
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