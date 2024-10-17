Автоэксперт Буров назвал затяжное переключение скоростей проблемой китайских машин

Несмотря на улучшение качества китайских автомобилей за последние два года, россияне по-прежнему сталкиваются с проблемами в работе некоторых моделей. О том, как распознать машину, которая может создать неудобства своему владельцу, рассказал Сергей Буров, руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», в беседе с «Известиями».
Он отметил, что одной из главных проблем многих китайских моделей является медленное переключение скоростей. Это особенно критично, когда водителю нужно быстро ускориться: нажатие на педаль газа не приводит к ожидаемому переключению передачи, что свидетельствует о ненадлежащей синхронизации двигателя с коробкой передач, и это затрудняет реакцию автомобиля на действия водителя.
Согласно словам Бурова, чаще всего трудности с ускорением и торможением наблюдаются у китайских машин с роботизированной трансмиссией, в то время как автоматические коробки от известных брендов работают гораздо лучше в плане синхронизации с двигателем.
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