Автоэксперт Буров назвал затяжное переключение скоростей проблемой китайских машин

Несмотря на улучшение качества китайских автомобилей за последние два года, россияне по-прежнему сталкиваются с проблемами в работе некоторых моделей. О том, как распознать машину, которая может создать неудобства своему владельцу, рассказал Сергей Буров, руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL», в беседе с «Известиями».

Он отметил, что одной из главных проблем многих китайских моделей является медленное переключение скоростей. Это особенно критично, когда водителю нужно быстро ускориться: нажатие на педаль газа не приводит к ожидаемому переключению передачи, что свидетельствует о ненадлежащей синхронизации двигателя с коробкой передач, и это затрудняет реакцию автомобиля на действия водителя.

Согласно словам Бурова, чаще всего трудности с ускорением и торможением наблюдаются у китайских машин с роботизированной трансмиссией, в то время как автоматические коробки от известных брендов работают гораздо лучше в плане синхронизации с двигателем.