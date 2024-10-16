Автоэксперт Булкин: при заправке бензином АИ-95 есть риск получить АИ-92
Автомобильный блогер Александр Булкин рассказал, как правильно выбирать бензин на АЗС. Так, новую иномарку лучше заправлять топливом минимум АИ-95, отметил эксперт в беседе с News.ru.
Специалист также посоветовал использовать 98-й бензин для машины мощностью от 150 лошадиных сил. Благодаря этому двигатель прослужит гораздо дольше, пояснил Булкин.
Однако он предупредил, что на многих станциях октановое число завышено на несколько единиц. В таком случае есть риск получить АИ-92 при покупке АИ-95.
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