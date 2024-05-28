Автоэксперт Борисов предупредил, что запах бензина в авто может говорить об утечке в топливной системе

Если в салоне автомобиля появился запах бензина, то стоит проверить исправность топливной системы. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Он объяснил, что появление запаха ни в коем случае нельзя игнорировать. Если водитель почувствовал его, нужно срочно показать машину специалистам.

«Если в салоне автомобиля пахнет топливом, рекомендую обратиться на сервис и в первую очередь проверить топливную систему на наличие утечек, а все топливные шланги, трубки и соединения — на предмет повреждений», — отметил Борисов.

Как добавили «Известия», также причина может крыться и в неполадках в системе кондиционирования. Стоит удостовериться в чистоте угольного фильтра и его работе.