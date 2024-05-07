Автоэксперт Борисов предупредил, что из-за плохого бензина придется промывать топливный бак | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 15:29 Автоэксперт Борисов предупредил, что из-за плохого бензина придется промывать топливный бак

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Качественное топливо — это очень важный фактор при эксплуатации машины, в противном случае авто может сломаться. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов.

Он объяснил, что если водитель понял, что залил некачественный бензин, то ехать дальше не стоит. В этом случае нужно сразу остановиться и вызвать эвакуатор. Машину отвезут в автосервис, где плохое топливо сольют, а потом промоют бак.

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«Нередко в подобной ситуации требуется замена топливного фильтра на новый, так как загрязненный фильтр усугубляет проблемы», — отметил Борисов.

Он добавил, что также важно потом провести полную диагностику машины. В зависимости от того, как долго водитель ехал на некачественном бензине, в машине могли выйти из строя или повредиться разные детали, добавили «Известия».

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