Автоэксперт Борисов: палящее солнце оказывает негативное влияние на лакокрасочное покрытие машины | 360°

Транспорт 25 апреля 2024, 13:02 Автоэксперт Борисов: палящее солнце оказывает негативное влияние на лакокрасочное покрытие машины

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Автоэксперт Андрей Борисов посоветовал не оставлять машину под лучами палящего солнца. Слова специалиста опубликовала «Газета.ru».

Он отметил, что частая парковка в таких условиях негативно влияет на состояние лакокрасочного покрытия. Срок его службы может сократиться в два раза, добавил сайт kp.ru.

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В связи с этим эксперт рекомендовал оставлять транспортное средство в тени или в гараже. Избежать неблагоприятных последствий также поможет регулярная чистка кузова.