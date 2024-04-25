Автоэксперт Борисов: палящее солнце оказывает негативное влияние на лакокрасочное покрытие машины | 360°

25 апреля 2024, 13:02
Автоэксперт Борисов: палящее солнце оказывает негативное влияние на лакокрасочное покрытие машины
Автоэксперт Андрей Борисов посоветовал не оставлять машину под лучами палящего солнца. Слова специалиста опубликовала «Газета.ru».
Он отметил, что частая парковка в таких условиях негативно влияет на состояние лакокрасочного покрытия. Срок его службы может сократиться в два раза, добавил сайт kp.ru.
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В связи с этим эксперт рекомендовал оставлять транспортное средство в тени или в гараже. Избежать неблагоприятных последствий также поможет регулярная чистка кузова.
Машины
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