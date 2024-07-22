Автоэксперт Болдырев посоветовал перед продажей машины изучить спрос и динамику цен

Перед тем, как продать свой автомобиль и поменять его на обновленную модель, стоит тщательно изучить спрос и динамику цен на рынке. Такой совет дал руководитель по развитию бизнеса проекта «Авито» «Автотека» Константин Болдырев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, также важно оценить перспективы обновления той модели, которую человек планирует купить. Многие производители быстро вносят изменения в техническую и программную части машин, поэтому в некоторых случаях разумно дождаться новой версии.

На сегодняшний день цикл замены автомобиля увеличивается из-за роста цен. Особенно это ощутимо в сегментах до 1,5 миллиона и до трех миллионов рублей, отметил Болдырев.