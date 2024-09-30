Автоэксперт Бобцов рассказал, что цены на авто с 1 октября вырастут на 3-4%

С 1 октября в России вырастет ставка утилизационного сбора для новых автомобилей. Прогнозируется, что она повысится на 70–85%, а затем будет расти ежегодно на 10–20% до 2030 года. О том, как это отразится на ценах в ближайшее время, рассказал автоэксперт Артем Бобцов в беседе с «ФедералПресс» .

По его мнению, в ближайшие дни прогнозируется незначительный рост цен на автомобили — примерно на 3–4%. Все автопроизводители в последние два месяца активно ввозят большие объемы машин, чтобы иметь возможность продавать их без значительного подорожания в будущем.

Бобцов отметил, что в последние недели наблюдаются очереди на границе с Китаем, поэтому резкого увеличения цен ожидать не стоит. Тем не менее, к Новому году ситуация может измениться, и новая ставка утилизационного сбора полностью отразится на стоимости автомобилей.