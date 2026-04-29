Автоэксперт Блинов спрогнозировал дальнейший рост рынка новых легковушек

Авторынок Москвы показал рост. По данным «Автостата», за первые три месяца этого года в столице было продано почти 35 тысяч новых легковых автомобилей. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов в интервью «Авторадио» поделился прогнозом о дальнейшем развитии направления.

По его словам, рынок новых легковушек продолжит расти, но уже более умеренными, управляемыми темпами, а не взрывными.

«Основной спрос останется в кроссоверах и SUV-сегменте. Это видно и по топу моделей, которые продаются сейчас», — отметил эксперт.

Он добавил, что стоимость автомобилей сегодня зависит не только от спроса, но и от курса валют, стоимости заемных средств, утильсбора, складских запасов и политики брендов.