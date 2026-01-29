Автоэксперт Бердиева посоветовала проводить визуальную оценку аккумулятора после мороза

В 2026 году зима характеризуется резкими температурными колебаниями и непредсказуемыми погодными условиями, что негативно влияет на автомобили. Директор по маркетингу MIGTORG Анастасия Бердиева поделилась с радиостанцией Sputnik рекомендациями по проверке транспортных средств после сильных холодов.

Специалист посоветовала проводить визуальную оценку состояния аккумуляторной батареи. Если устройство вздулось, его необходимо заменить.

«На морозе плотность электролита снижается, а при замерзании жидкость расширяется, что может привести к механической деформации корпуса», — объяснила эксперт.

Она также обратила внимание на налипание снега и образование наледи в колесных арках. Такая масса может превратиться в тяжелый монолит, что создает опасность во время движения.