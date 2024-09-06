Автоэксперт Балашов: темный цвет бензина может указывать на наличие воды в топливе

Мутный или темный цвет бензина зачастую свидетельствует о загрязнении топлива. Еще одна причина — наличие воды. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов в беседе с «Российской газетой».
Эксперт отметил, что оттенок горючего не является надежным показателем качества. Изменения могут возникать в зависимости от процесса производства и хранения.
Специалист также посоветовал не смешивать разные виды бензина. Такой микс способен навредить компонентам машины, добавили «Известия».
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