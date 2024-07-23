Автоэксперт Балашов: изношенная проводка может увеличить расход топлива

Автомобильный эксперт Алексей Балашов посоветовал тщательно следить за состоянием высоковольтных проводов в машине. Своевременная замена поможет избежать сразу нескольких проблем, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, изношенная проводка способна затруднить запуск двигателя или вызвать пропуск зажигания. Как результат — повышенный расход топлива и потеря мощности мотора.

Балашов также напомнил, что в некоторых случаях неисправные провода провоцируют поломку катушки зажигания и электронного блока управления, добавил сайт kp.ru.

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