Автоэксперт Балашов: изношенная проводка может увеличить расход топлива

Автомобильный эксперт Алексей Балашов посоветовал тщательно следить за состоянием высоковольтных проводов в машине. Своевременная замена поможет избежать сразу нескольких проблем, отметил специалист в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, изношенная проводка способна затруднить запуск двигателя или вызвать пропуск зажигания. Как результат — повышенный расход топлива и потеря мощности мотора.
Балашов также напомнил, что в некоторых случаях неисправные провода провоцируют поломку катушки зажигания и электронного блока управления, добавил сайт kp.ru.