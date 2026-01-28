Автоэксперт Балабас рекомендовал использовать накладки на нижнюю часть бампера зимой

В холодное время года автомобильный радиатор подвергается риску повреждения из-за дорожных условий. Об этом рассказал автоэксперт Евгений Балабас в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, мокрый снег, грязь и химические реагенты, проникая через радиаторную решетку, могут вызвать коррозию алюминия и забить соты радиатора. Специалист посоветовал в зимний период использовать накладки на нижнюю часть бампера для защиты радиатора.

Балабас отметил, что некоторые автомобили уже имеют в базовой комплектации такой элемент. Если же накладки нет, стоит поискать нештатные конструкции или самостоятельно изготовить защиту из мягкого пластика.