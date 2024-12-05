Автоэксперт Балабас посоветовал не экономить бензин на прогреве двигателя

Зимой традиционно тратится больше топлива при работе машины, это связано с целым рядом факторов. Почему не стоит его экономить, особенно при прогреве двигателя, Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.

Он объяснил, что расход увеличивается из-за постоянных пробок, более медленной езды по заснеженным дорогам и постоянной работы печки. Однако в Сети гуляет много советов, как сэкономить пару литров, в том числе и рекомендаций тратит меньше времени на прогрев.

Но следовать им не стоит. Потому что, если двигатель хорошо не прогреть, это может привести к поломкам в будущем, что будет гораздо дороже потраченного на эти цели литра бензина, отметил эксперт.