Автоэксперт Балабас посоветовал не экономить бензин на прогреве двигателя

Зимой традиционно тратится больше топлива при работе машины, это связано с целым рядом факторов. Почему не стоит его экономить, особенно при прогреве двигателя, Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас.
Он объяснил, что расход увеличивается из-за постоянных пробок, более медленной езды по заснеженным дорогам и постоянной работы печки. Однако в Сети гуляет много советов, как сэкономить пару литров, в том числе и рекомендаций тратит меньше времени на прогрев.
Но следовать им не стоит. Потому что, если двигатель хорошо не прогреть, это может привести к поломкам в будущем, что будет гораздо дороже потраченного на эти цели литра бензина, отметил эксперт.
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