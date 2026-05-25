Автоэксперт Баканов заявил, что на многих российских дорогах установлен слишком низкий лимит скорости

На некоторых участках трассы А-291 «Таврида» в Крыму после установки стационарного освещения разрешенную скорость могут увеличить до 110 километров в час к концу года. В беседе с «Ридусом» мнение высказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, сейчас на многих российских дорогах скоростные ограничения занижены.

«В России давно пора увеличивать скорость на всех загородных дорогах до 110 километров в час. Принципиальной разницы между шоссе и небольшими асфальтированными дорогами нет», — заявил эксперт.

Он призвал приучать автомобилистов к высоким скоростям. Баканов отметил роль дорожного освещения в снижении рисков при таких условиях.