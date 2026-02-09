Автоэксперт Баканов указал на отсутствие временных ограничений по использованию обогрева в машине

Автоэксперт Петр Баканов в интервью RT поделился рекомендациями о продолжительности использования системы обогрева в автомобиле и о периодичности технического обслуживания.

Специалист подчеркнул, что использовать обогрев можно столько, сколько потребуется. Однако в старых автомобилях система может работать непрерывно, тогда как в современных предусмотрена функция автоматического отключения по истечении определенного времени.

По словам Баканова, специальное техобслуживание климатической системы не требуется. Тем не менее он посоветовал использовать очиститель системы кондиционирования каждые три-четыре года и менять салонный фильтр. Эти меры важны не столько для самой отопительной системы, сколько для поддержания качества воздуха в салоне.