Автоэксперт Баканов указал на бессмысленность ограничений праворульных машин в России

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с RT заявил, что любые ограничения праворульных автомобилей в России бессмысленны и неэффективны.

Как пояснил специалист, чем дальше на восток от Уральского хребта, тем популярнее такой вид транспорта. Он отметил слабую дилерскую сеть на Дальнем Востоке и развитую сеть автосервисов, ориентированных на машины с японского рынка.

«Если собрать все эти факторы воедино, мы получаем, что у нас нет никакой нормальной альтернативы для Дальнего Востока», — пояснил эксперт.

Он также указал на адаптацию инфраструктуры в регионе под формат праворульных автомобилей и привычку водителей к такому типу управления.