Автоэксперт Баканов рассказал о возвращении в Россию ушедших брендов автопроизводителей под другими марками | 360°

Транспорт 15 мая 2024, 11:51 Автоэксперт Баканов рассказал о возвращении в Россию ушедших брендов автопроизводителей под другими марками

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Ведущий программы «Тест-драйв» на «Авторадио» Петр Баканов рассказал о возвращении в Россию ушедших брендов автопроизводителей под другими марками. Об этом написал «Ридус».

Автоэксперт отметил, что машины приходят в основном с китайского рынка.

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«Комплектующие со своих заводов поставляют нам китайские партнеры, французы здесь оказываются ни при чем. То есть знакомая россиянам модель возвращается с подачи китайцев», — добавил он.

В ближайшее время на российский рынок поступят китайские автомобили на конструкции компании Nissan. Также можно ожидать поставок Renault Logan первого поколения из Ирана.