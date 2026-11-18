В автомобилях начали испытывать датчики, которые смогут измерять пульс и дыхание водителя на расстоянии. Об этом Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Первые эксперименты с внедрением датчиков в элементы салона, такие как ремни безопасности и кресла, проводятся уже около десяти лет, однако до серийного производства эти разработки пока не дошли. Об этом заявил автоэксперт Баканов.

В то же время в некоторых автомобилях уже установлены камеры, следящие за вниманием водителя. Они анализируют направление взгляда и положение головы: если человек отвлекается или начинает засыпать, система подает звуковой сигнал.

В перспективе данные с камер планируют сопоставлять с пульсом и дыханием для более точного распознавания усталости. Разработчики описывают сценарий, при котором в случае потери сознания машина сможет удержаться в полосе, включить аварийную сигнализацию и плавно остановиться.

По словам Баканова, вмешиваться в управление можно только при условии, что система надежно распознает опасную ситуацию.