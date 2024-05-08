Автоэксперт Баканов рассказал, что Aurus нескоро сможет заменить Toyota | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 14:00 Автоэксперт Баканов рассказал, что Aurus нескоро сможет заменить Toyota

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Автопроизводитель Aurus не сможет быстро заменить ушедшую из России Toyota. Таким мнением поделился с «Ридус» автоэксперт ведущий программы «Тест-драйв» на «Авторадио» Петр Баканов.

По его словам, проблема в том, что пока что Aurus производят только машины премиального сегмента. Они доступны только очень обеспеченным людям и недоступны представителям среднего класса.

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«Если внутри компании будет разрабатываться какое-то другое подразделение или, например, решат использовать Aurus как бренд, под которым будут выпускаться автомобили других марок, платформ, тогда да, он может занять место ушедшей Toyota», — отметил автоэксперт.

Он добавил, что даже если Aurus решит выпускать так называемые народные автомобили, то на разработку уйдет довольно много времени. Поэтому российский производитель еще очень нескоро сможет заменить Toyota.

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