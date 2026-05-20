Автоэксперт Баканов посоветовал включать печку в жару, чтобы спасти двигатель

Летом водителям старых автомобилей особенно важно следить за двигателем, особенно в пробках, так как они часто приводят к его перегреву. Об этом сообщил автоэксперт Петр Баканов в интервью изданию «Татар-информ» .

Если стрелка температуры двигателя начинает подниматься, необходимо немедленно остановиться на обочине, выключить мотор и проверить систему охлаждения, написал RT.

Также риск перегрева возрастает при движении в гору с полной загрузкой. В такой ситуации эксперт рекомендует включить отопитель салона на максимум. Это помогает, поскольку радиатор печки связан с общей системой охлаждения: антифриз начинает циркулировать через печку, и температура мотора снижается. Эта мера позволяет защитить двигатель от серьезного перегрева даже в самую сильную жару.