Автоэксперт Баканов посоветовал провести антикоррозийную обработку днища машины перед холодами

Автоэксперт Петр Баканов посоветовал начинать сезонную подготовку машины прямо сейчас. Перед холодами важно обратить внимание на принципиальные технические моменты, отметил он в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам специалиста, до осени стоит провести замену моторного масла. Большая густота данного средства приводит к повышенному износу.

Еще один важный этап — антикоррозийная обработка днища транспорта. Благодаря этой процедуре влага и дорожные реагенты не смогут навредить автомобилю, пояснил Баканов.

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