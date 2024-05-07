Транспорт 07 мая 2024, 10:44 Автоэксперт Баканов: плохая видимость по сторонам — главный минус тонировки стекол на машинах

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Автоэксперт Петр Баканов назвал главный минус затонированных стекол на машине. Слова специалиста опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Он отметил, что основным недостатком затемняющего покрытия является плохая видимость по сторонам.

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«Опять же парковаться в темное время с затонированными боковыми стеклами гораздо сложнее. Говорю по собственному опыту», — высказался Баканов.

Напомним, российские депутаты предложили снизить допустимый порог светопропускания тонировки передних боковых стекол с 70% до 35%.