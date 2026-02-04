Автоэксперт Баканов отметил актуальность проблемы с выдвижными дверными ручками у машин

Китайские власти ввели запрет на производство автомобилей со скрытыми или электронными дверными ручками. В беседе с RT ситуацию прокомментировал автоэксперт Петр Баканов.

По его словам, проблема с выдвижными дверными ручками назрела уже давно.

«Когда автомобиль попадает в ДТП, то снаружи открыть машину становится действительно тяжело», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что такие ручки помогают улучшить аэродинамику и выглядят эффектно, но запрет «вполне оправдан». На взгляд Баканова, дизайнеры и конструкторы могут сделать этот механизм безопасным и красивым.