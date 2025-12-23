Автоэксперт Бахарев посоветовал не проводить ремонт машины на морозе

В холодное время года автомобили подвергаются повышенным нагрузкам, и владельцам важно следить за их состоянием. Однако не стоит устранять мелкие поломки на улице при минусовой температуре, предупредил автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с « Абзацем ».

По словам специалиста, в условиях холода и при неумелом ремонте даже мелкая бытовая поломка может повлечь за собой череду дополнительных вмешательств и все равно потребует обращения к механикам.

«Замена масла на улице в минус — хуже не придумаешь. Для этого нужно использовать бордюры, подъемы, перекашивать авто, а масло при этом все равно не сольешь», — отметил эксперт.

Как пояснил Бахарев, если замена детали или мелкий ремонт все же необходимы срочно, стоит искать для этого теплые и хорошо освещенные места.