Автоэксперт Бахарев не поддержал идею легализовать «легкую тонировку» машин | 360°

Транспорт 03 мая 2024, 17:01 Автоэксперт Бахарев не поддержал идею легализовать «легкую тонировку» машин

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В России предложили смягчить ограничение на тонировку автомобиля, разрешив «легкую тонировку» передних боковых стекол. Такую инициативу не поддержал шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, сообщил «Ридус».

По словам эксперта, такие меры могут вызвать скорее новые проблемы. Если этот законопроект примут, то будут и определенные «перегибы» со стороны водителей.

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Бахарев отметил, что сейчас существуют альтернативные способы в виде атермальных стекол для регулировки доступа солнечных лучей в салон автомобиля.