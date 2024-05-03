Автоэксперт Бахарев не поддержал идею легализовать «легкую тонировку» машин | 360°

03 мая 2024, 17:01
Автоэксперт Бахарев не поддержал идею легализовать «легкую тонировку» машин
В России предложили смягчить ограничение на тонировку автомобиля, разрешив «легкую тонировку» передних боковых стекол. Такую инициативу не поддержал шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, сообщил «Ридус».
По словам эксперта, такие меры могут вызвать скорее новые проблемы. Если этот законопроект примут, то будут и определенные «перегибы» со стороны водителей.
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Бахарев отметил, что сейчас существуют альтернативные способы в виде атермальных стекол для регулировки доступа солнечных лучей в салон автомобиля.
Машины
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