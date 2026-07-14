Автоэксперт Бабушкин назвал неравномерным рост популярности электрокаров в России

Он подчеркнул, что наибольший интерес к таким транспортным средствам проявляют жители крупных городов и мегаполисов, что связано с короткими поездками, развитой инфраструктурой и наличием станций зарядки.

По мнению специалиста, до массового распространения электрокаров еще далеко. Их доля в общем числе автомобилей остается небольшой. Среди факторов, сдерживающих рост популярности, Бабушкин назвал холодный климат, который негативно влияет на емкость батарей и сокращает запас хода, добавил aif.ru.