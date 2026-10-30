Автоэксперт Архипов отметил, что моторное масло не должно содержать избытка воды

Автовладельцам объяснили, как понять, почему посветлело моторное масло на щупе. Об этом эксперт Никита Архипов рассказал в беседе с RG.RU .

Моторное масло не должно содержать избытка воды, но небольшая влага может попадать в картер даже при нормальной работе двигателя, предупредил эксперт Архипов. При перемешивании с водой образуется эмульсия, которая часто видна под крышкой маслозаливной горловины. Если эмульсия есть только на крышке, а на щупе масло выглядит обычным, причина часто связана с обычным конденсатом, пишет MK.RU.

Однако, если эмульсия появляется непосредственно на щупе, а масло в картере становится мутным, это серьезный повод для проверки. Тревожным сигналом также является снижение уровня антифриза без видимых утечек и рост уровня масла. По словам эксперта, при попадании антифриза в цилиндры возможны густой белый выхлоп после прогрева и пропуски воспламенения.