Автоэксперт Арбузов заявил о снижении популярности электрокаров в Европе

В Европе электромобили уже приобрели массовое распространение, однако продажи начали останавливаться. Об этом RuNews24.ru сообщил обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в ряде стран наблюдается снижение. Например, в июне в Германии объем продаж электромобилей уменьшелся на 18,1%, в Нидерландах — на 15%, а во Франции — на 10,3%.

Кроме того, доля электрокаров на рынке новых автомобилей в странах ЕС также падает: в июне 2024 года она составила 14,4%, в то время как годом ранее этот показатель был равен 15,1%. Иными словами, электромобили уже заняли значительную часть рынка, хотя, очевидно, для дальнейшего и тем более стремительного роста нет никаких оснований, отметил эксперт.

Также он добавил, что если рассматривать общее состояние рынка Евросоюза, Великобритании и стран EFTA (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), то крупнейшим иностранным производителем электромобилей по-прежнему остается Tesla, которая, однако, теряет часть своего рынка — 2,4% в первом полугодии 2024 года по сравнению с 2,8% в прошлом году.