Автоэксперт Арабаджи рассказала, что продажи Toyota и Mazda по серому импорту выросли в России

Параллельный импорт в России продолжает процветать, особенно выросли продажи машин марок Toyota и Mazda. Об этом ИА НСН рассказала директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

По ее словам, за последние четыре месяца в России продали 235 тысяч автомобилей Toyota, что на 241% аналогичного периода прошлого года.

«Продажи произведенной в Китае Mazda выросли на 189%, было продано 1,7 тысячи. То есть, по некоторым брендам мы видим резкий рост», — отметила эксперт.

Она добавила, что при этом нельзя отрицать, что у других марок продажи действительно снизились в несколько раз. Объем ввозимых в Россию авто, произведенных не в Китае, составляет всего 5-8%.