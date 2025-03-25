Автоэксперт Ануфриев посоветовал не спешить с заменой резины

Автоэксперт Антон Ануфриев посоветовал автомобилистам повременить со сменой зимней резины на летнюю до мая. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По его словам, в первые месяцы весны температура нередко опускается ниже нуля, что приводит к гололедице на дорогах.

«В городе обычно теплее, поэтому можно раньше „переобуваться“. Если живете за городом, где по ночам низкие температуры, тогда я бы повременил», — сказал он.

Ануфриев порекомендовал менять резину после майских праздников, когда на шиномонтаже меньше очередей и нет риска гололедицы. Он подчеркнул важность своевременной замены шин, так как у зимней и летней резины разные свойства: летняя резина становится жесткой в холода и теряет свои характеристики, а зимняя резина неэффективна и быстрее изнашивается в тёплое время года.