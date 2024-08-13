Автоэксперт Ануфриев поддержал закон о расширении действия полиса ОСАГО на территории Белоруссии

С 1 октября 2024 года действие полиса ОСАГО распространится на территорию Белоруссии. Со всех точек зрения — это правильный и необходимый для автолюбителей законопроект, сообщил автоэксперт Антон Ануфриев сайту «Мир 24».

По его словам, нововведение позволит автовладельцам страны не платить за дополнительную страховку. До этого ее приходилось покупать заранее. Также благодаря законопроекту компенсации за аварии уже будут включаться в существующую страховку.

Кроме того, на фоне расширения действия полиса ОСАГО можно ожидать увеличение турпотока в Белоруссию уже ближайшей осенью, отметил Ануфриев.

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