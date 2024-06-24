Автоэксперт Антюфьев назвал машины марок Land Rover, Peugeot и Nissan самыми проблемными

Автомобили марок Land Rover, Peugeot и Nissan считаются самыми проблемными. Они не отличаются надежностью и требуют дорогого ремонта, рассказал автоэксперт Валерий Антюфьев в беседе с «Российской газетой».

По его словам, владельцы Land Rover Discovery часто сталкиваются с утечками масла из двигателя и трансмиссии, проблемами с подвеской, аккумулятором, тормозами. В антирейтинг также попали Peugeot 3008, Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, сообщили«Известия».

Кроме того, среди самых проблемных в сегменте SUV — машины Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, отметил Антюфьев.