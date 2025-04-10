Автоэксперт Андреев: иммобилайзер поможет защитить китайскую иномарку от угона

В России зафиксировали рост количества угонов китайских автомобилей. Причина — высокая стоимость оригинальных запчастей. Как защитить иномарку от злоумышленников, рассказал директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев в беседе с « Ридусом ».

По его словам, необходимо установить дополнительное противоугонное оборудование: сигнализацию, иммобилайзер, механическую защиту, поисковые маячки, блокировку двигателя, штатного радиоканала и цифровых шин.

«В комплексе данное оборудование дает максимальную эффективность», — заявил эксперт.

Андреев посоветовал не заниматься самостоятельным монтажом, а обратиться к квалифицированным специалистам.