Автоэксперт Ананьев призвал водителей во время дневного дождя включать фары

Эксперт сервиса «Авто.ру» Иван Ананьев в беседе с изданием «Газета.Ru» призвал автомобилистов использовать фары даже в дневное время, если идет сильный дождь.

По его словам, в условиях плохой видимости можно включить противотуманные фонари и аварийную сигнализацию.

«Помимо этого, нельзя влетать в воду на высокой скорости, даже если она покрывает знакомый участок дороги. Также старайтесь избегать больших луж. Вода может скрывать глубокие ямы и другие препятствия, которые могут повредить автомобиль», — добавил Ананьев.

При этом автоэксперт отметил, что базовым правилом безопасности на дороге в условиях плохой погоды является проверка состояния шин и давления в них.