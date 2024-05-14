Автоэксперт Аксенов напомнил, что за защитные пленки на дисках и внешние фары можно получить штраф | 360°

14 мая 2024, 17:38
Автоэксперт Аксенов напомнил, что за защитные пленки на дисках и внешние фары можно получить штраф
Автомобилисты нередко забывают, что многие аксессуары, которые они добавляют к своей машине, запрещены к установке. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Аксенов, передала «Вечерняя Москва».
Он напомнил, что за установку нештатных аксессуаров можно получить штраф от 500 рублей. Кроме того, в некоторых случаях нарушителя могут лишить правом управлять машиной до года.
Реклама
Как добавил «Царьград», речь может идти о защитных пленках на дисках, внешних фарах, фонарях и световых приборах, искажающих поток света.
Машины
Реклама
Реклама