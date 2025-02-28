Автоэкперт Сысоев призвал водителей выбирать проверенное моторное масло

Какие смазочные материалы лучше всего подойдут для автомобиля? На этот вопрос «Российской газете» ответил автоэксперт Роман Сокуев.

По его мнению, чтобы выбрать подходящее моторное масло, важно обращать внимание на характеристики, которые указывает производитель в сервисной книжке. Хотя иногда там встречаются упоминания конкретных брендов, это скорее маркетинговый ход. Антимонопольное законодательство запрещает навязывать продукцию определенных производителей, написал сайт MK.Ru.

Сокуев подчеркнул, что в сервисной книге обозначены основные требования к маслу: допуск автопроизводителя (если есть), класс вязкости по системе SAE и эксплуатационная категория по международным классификациям (например, API).

Таким образом, при выборе масла лучше ориентироваться на рекомендации производителя, а покупать его стоит у крупных брендов, официально представленных в России, добавил он.