Автоэкперт Попов: изменения в знаках не окажут сильного влияния на водителей

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о предстоящих изменениях дорожных знаков, связанных с обновлением ГОСТа.

Новые знаки, включая оптимизированные таблички для регулирования парковки и новый знак «Зона запрета движения на средствах индивидуальной мобильности», начнут действовать только после внесения соответствующих изменений в Правила дорожного движения.

Попов уточнил, что основной фокус изменений направлен на улучшение существующих табличек, таких как те, которые контролируют использование парковочных мест. Новый знак, ограничивающий движение индивидуальных мобильных устройств, требует доработки, чтобы четко разделить зоны действия на пешеходные и проезжей части.

Эксперт подчеркнул, что эти изменения не окажут значительного влияния на водителей, и вступление их в силу произойдет лишь после официального включения в ПДД.