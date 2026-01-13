Автодилеры запустили продажи грузовых автомобилей УАЗ «Профи» за 2,35 млн рублей
Несколько автодилеров из разных регионов России запустили продажи грузовых автомобилей УАЗ «Профи», оснащенных новым двухлитровым турбодизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил. Эту новость подтвердили сотрудники автосалонов, написала «Газета.Ru».
Автомобили с таким агрегатом собираются на заводе в Ульяновске, а сам мотор изготавливается в Елабуге компанией Sollers, владеющей заводом. Покупателям предлагается версия грузового автомобиля с удлиненной базой и задним приводом. Базовая стоимость машины составляет 2,35 миллиона рублей. Дополнительно можно заказать специальные кузова-фургоны различного назначения.
Представитель завода сообщил, что на официальном сайте бренда пока отсутствует информация о новинке, однако вскоре она там появится. Также производитель ожидает получение одобрений типа транспортного средства (ОТТС) для полноприводных версий дизельного «Профи».
Справочно: начальная цена бензинового варианта УАЗ «Профи» составляет 1,93 млн рублей. Для сравнения, близкий по характеристикам китайский аналог Dongfeng Captain-T продается примерно за 2,1 млн рублей, предлагая закрытый кузов-фургон, а не открытую платформу, и оснащен двигателем объемом 2,2 литра мощностью 128 л. с.