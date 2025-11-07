Автобусы новых маршрутов перевезли более 360 тысяч человек в Петербурге

За четыре месяца работы новые автобусные маршруты в Санкт-Петербурге обслужили свыше 360 тысяч пассажиров. Об этом сайту gazeta.spb сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорт.

С 6 июля в Василеостровском и Невском районах запустили маршруты №168 и №209. Это часть проекта по улучшению транспортной доступности в новых жилых кварталах Северной столицы. Суммарный пассажиропоток составил 369,4 тысячи человек. Маршрут №168 перевез 201,7 тысячи пассажиров, а маршрут №209 — 167,7 тысячи.

На каждом направлении ежедневно работают четыре больших автобуса, которые соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности. В Комтрансе подчеркнули, что транспортные средства доступны для маломобильных групп населения: автобусы имеют низкий уровень пола и выдвижные аппарели для удобства посадки и высадки.