Автобусное сообщение с городами ДНР организовали для жителей Авдеевки | 360°

Транспорт 07 мая 2024, 15:27 Автобусное сообщение с городами ДНР организовали для жителей Авдеевки Минтранс ДНР: для Авдеевки организовали автобусное сообщение с городами региона РИА «Новости»

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Власти Донецкой Народной Республики организовали автобусное сообщение для жителей Авдеевки с другими городами региона. Об этом в Telegram-канале сообщил Минтранс ДНР.

«Министерство транспорта совместно с представителями „Донбасской транспортной компании“ проработали график и маршрут движения по схеме Авдеевка — Ясиноватая — Макеевка — Донецк», — заявили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что в настоящее время по маршруту в тестовом режиме работают два автобуса малого класса, чтобы в зависимости от пассажиропотока определиться с более удобным для пассажиров расписанием.

«Внимание! Для жителей других городов въезд в Авдеевку временно ограничен!» — напомнили в ведомстве.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что строители восстановят все пострадавшие от обстрелов города в республике. По его словам, в некоторых из них пока нельзя начинать работы из-за близости к линии фронта.