Автоблогер Булкин заявил, что дальние поездки по России на электрокарах пока невозможны

Основная проблема использования электромобилей в России заключается в нехватке зарядных станций. Об этом автоблогер Александр Булкин рассказал NEWS.ru.

Он отметил, что именно из-за этого дальние поездки по стране на электрическом транспорте пока невозможны. Если человек планирует поездку из Санкт-Петербурга в Псковскую область, это становится невозможно из-за отсутствия зарядных станций.

В результате автомобиль теряет свою практическую ценность. Также путешествие из столицы в Петербург на электромобиле может вызвать непредвиденные трудности. Хотя в пути есть возможность зарядиться, время в дороге может увеличиться с шести до восьми или даже десяти часов, добавил эксперт.

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