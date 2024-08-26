Автоблогер Булкин заявил, что дальние поездки по России на электрокарах пока невозможны

Он отметил, что именно из-за этого дальние поездки по стране на электрическом транспорте пока невозможны. Если человек планирует поездку из Санкт-Петербурга в Псковскую область, это становится невозможно из-за отсутствия зарядных станций.

В результате автомобиль теряет свою практическую ценность. Также путешествие из столицы в Петербург на электромобиле может вызвать непредвиденные трудности. Хотя в пути есть возможность зарядиться, время в дороге может увеличиться с шести до восьми или даже десяти часов, добавил эксперт.