Автоблогер Булкин посоветовал начинающим водителям покупать кроссоверы

Автоблогер Александр Булкин порекомендовал кроссоверы как оптимальный выбор для водителей-новичков. В беседе с NEWS.ru он отметил, что начинающим автомобилистам стоит рассмотреть автомобили класса B, такие как Lada Granta, VW Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris.

По его мнению, предпочтение следует отдавать универсальным по размеру автомобилям. Небольшой кроссовер или машина класса B идеально подойдут для новичка. Кроме того, такие автомобили обладают хорошей ликвидностью. Это означает, что при перепродаже цены на них не сильно упадут, пояснил эксперт.

Булкин также подчеркнул, что экономить на первом автомобиле не стоит. Он советует выделить максимально возможный бюджет, чтобы в будущем избежать больших затрат на ремонт недавно приобретенного транспортного средства.

Эксперт рекомендовал не рассматривать слишком старые автомобили с большим пробегом, так как они могут часто нуждаться в обслуживании в автосервисе.